Представитель духовного лидера иранского Альборза призвал к прекращению конфликта в Арцахе

Представитель духовного лидера иранского региона Альборз призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и началу переговоров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство «isna», коснувшись боевых действий в Нагорном Карабахе, духовный лидер региона Альборз отметил, что некоторые страны, такие как Израиль, заинтересованы в продаже своего оружия и создании нестабильности у границ Ирана.