Представитель духовного лидера иранского Альборза призвал к прекращению конфликта в Арцахе
19:39, 2 Октябрь, 2020
Представитель духовного лидера иранского региона Альборз призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и началу переговоров.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство «isna», коснувшись боевых действий в Нагорном Карабахе, духовный лидер региона Альборз отметил, что некоторые страны, такие как Израиль, заинтересованы в продаже своего оружия и создании нестабильности у границ Ирана.
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