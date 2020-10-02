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Представитель духовного лидера иранского Альборза призвал к прекращению конфликта в Арцахе

Представитель духовного лидера иранского Альборза призвал к прекращению конфликта в Арцахе

Представитель духовного лидера иранского региона Альборз призвал к прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и началу переговоров.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство «isna», коснувшись боевых действий в Нагорном Карабахе, духовный лидер региона Альборз отметил, что некоторые страны, такие как Израиль, заинтересованы в продаже своего оружия и создании нестабильности у границ Ирана. 


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