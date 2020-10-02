Применяемое Азербайджаном вооружение противоречит всем ценностям гуманизма: ректор ЕГМУ

Врачи всего мира сегодня обязаны выразить свой протест в связи с тем, что Азербайджан развязал войну тогда, когда весь мир борется против пандемии коронавируса, они должны сказать "стоп" агрессору. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян.

«Видя повреждения пострадавших, мы можем констатировать, что вооружение, применяемое Азербайджаном, противоречит всем ценностям гуманизма. Таким образом, мы можем сказать, что использование этого оружия антигуманно. Особенно в то время, когда весь мир фактически объединился в борьбе с другой катастрофой - коронавирусом», - сказал Мурадян.