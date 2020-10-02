Опубликованы фото обстрелянного микроавтобуса, везущего армянских и иностранных журналистов
17:55, 2 Октябрь, 2020
Единый армянский информационный центр опубликовал фотографии везущего армянских и иностранных журналистов микроавтобуса, который попал в Арцахе под обстрел Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, пострадавших нет.
«Везущий в Мартакерт десятки международных и местных журналистов микроавтобус попал под обстрел врага. Жертв нет», - говорится в заявлении.
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