Иностранным туристам в Турции нужен цифровой код

Иностранным туристам в Турции для поездок на общественном транспорте следует получить цифровой код. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости представитель Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

"Чтобы сдерживать рост заболеваний коронавирусом, важно, чтобы все получали цифровой код. Иностранцы могут получить его мгновенно, отправив по мобильному телефону на номер 2023 свои данные в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию", — сказал собеседник агентства.

Ранее МВД Турции на фоне роста числа больных COVID-19 в стране разослало циркуляр в администрации всех провинций, согласно которому для поездок в городском транспорте и для заселения в отели у граждан теперь должен быть цифровой код с целью предотвращения распространения заболевания.

До этого цифровой код ввели в Турции для поездок в междугородних автобусах, поездах и на самолетах. Документ вступил в силу 30 сентября.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия в Турции достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев заражения за сутки и смертей от него c мая фиксировались в стране неоднократно в течение сентября.