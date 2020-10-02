Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и предметов культа

Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть более 2,9 тысячи икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, в настоящее время груз находится в таможенном управлении Минфина ФРГ, где его упаковывают перед транспортировкой. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берлине.

Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Германии планируют передать России около 3 тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры.

"В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть Российской Федерации более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения. В настоящее время, по информации германских партнеров, указанные предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, которое занимается их упаковкой для последующей транспортировки в Россию. Посольство рассчитывает до конца текущего года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке", - заявили РИА Новости в дипмиссии.