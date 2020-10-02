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Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным

Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным

Тест вице-президента США Майкла Пенса на коронавирус, проведенный утром в пятницу, оказался отрицательным. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил пресс-секретарь Пенса Девин О'Мэли.

"Этим утром вице-президент Пенс и его супруга сдали тест на коронавирус, он оказался отрицательным", - написал О'Мэли на своей странице в Twitter.

Пресс-секретарь вице-президента также отметил, что в последние месяцы Пенс каждый день проходит тесты на коронавирус.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Лечащий врач американского лидера Шон Конли подчеркнул, что президент США и первая леди чувствуют себя хорошо. Конли выразил уверенность в том, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности.


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