Парень, раненый в Арцахе, предложение своей любимой сделал в больнице

Молодой человек, который был ранен в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, своей любимой девушке предложение сделал в больнице. Как сообщает «Арменпресс», видеоматериал с предложением опубликовал медицинский центр “Астхик” в социальной сети Facebook.

“Армянский герой делает предложение своей любимой в больнице! Мы победим”, - написано в комментарии.

войны”, - написал Мовсисян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени