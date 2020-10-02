Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить Геноцид армян: интервью Пашиняна 

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью авторитетному канадскому изданию The Globe and Mail, в котором рассказал о ситуации на карабахско-азербайджанской границе. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Статью об интервью представляем ниже:

“Армения и Азербайджан находятся на грани широкомасштабной войны по вопросу региона Нагорного Карабаха. В эксклюзивном интервью The Globe and Mail господин Пашинян сказал, что его страна находится на “цивилизационной линии фронта”, и такие страны, как Канада, которые являются союзниками Турции через НАТО, должны решить, на чьей они стороне.

Никол Пашинян сказал, что Турция поощряет попытку Азербайджана вернуть посредством полномасштабной войны Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами регион, который находится под контролем местных этнических армянских сил после кровавой войны в начале 1990-х годов. Он сказал, что Турция направила сирийских наемников для помощи азербайджанской стороне, и это подтверждают также Россия и Франция. Господин Пашинян добавил, что также турецкие военно-воздушные силы также атаковали армянские позиции.

“ВС Турции принимают непосредственное участие в боевых действиях, - сказал господин Пашинян по телефону из столицы Армении Еревана. - Союзники Турции по НАТО должны объяснить, почему самолеты F-16 обстреливают города и села в Нагорном Карабахе, убивая мирное население”.

В четверг в офисе президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что последний разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и оба “разделяют озабоченность по поводу отправки сирийских наемников Турцией в Нагорный Карабах”.

Господин Пашинян также призвал западные страны пересмотреть договора о продаже оружия Турции после того, как The Globe сообщил, что системы производства компании L3Harris Wescam (Берлингтон, Онтарио), которые были проданы Турции, Азербайджан использует в этих последних военных действиях.

Он сказал, что роль Турции в конфликте между Арменией и Азербайджаном следует рассматривать в контексте участия Турции в конфликтах в Сирии и Ливии, а также в “агрессивной” позиции Турции по отношению к Греции и Кипру в связи с морскими границами в Средиземном море.

Господин Пашинян сказал, что его правительство находится в постоянном контакте с Россией, и поведение Турции создает проблемы для всего международного сообщества.

В четверг Франция, Россия и США выступили с совместным заявлением, призвав стороны немедленно вернуться к режиму прекращения огня и добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу. Однако призыв о прекращении огня был отклонен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Господин Пашинян сказал, что приветствует призыв к прекращению огня и осудил отказ Турции от него.

“Ввезенные с Ближнего Востока террористы воюют на стороне Азербайджана при поддержке Турции. Как может кто-то сейчас предложить оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов? - сказал он. - Прекращение огня может быть установлено только в том случае, если Турция будет удалена с Южного Кавказа”.

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