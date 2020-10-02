Мировые лидеры пожелали Трампу выздоровления

Мировые лидеры в пятницу желают выздоровления 74-летнему президенту США Дональду Трампу, заразившемуся вместе с женой Меланьей коронавирусом за месяц до президентских выборов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент России Владимир Путин в телеграмме Трампу выразил уверенность, что присущая ему "жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом".

Обратился к президенту США и премьер Великобритании Борис Джонсон, сам тяжело перенесший заболевание в апреле.

С пожеланиями скорейшего выздоровления выступили также канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Италии Джузеппе Конте, премьер Нидерландов Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter назвал борьбу с коронавирусом битвой, в которой "все продолжают сражаться каждый день", а премьер Норвегии Эрна Сульберг назвала заражение Трампа "примером того, насколько заразен этот вирус". "Поэтому мы ввели ограничения", - сказала она газете Verdens Gang.