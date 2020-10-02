Вице-премьер Армении Мгер Григорян проведет встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком

2 октября с.г. в Москву прибыл вице-премьер Республики Армения, сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией Мгер Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в Москве запланирована рабочая встреча вице-премьера Республики Армения с заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя государствами Алексеем Оверчуком для обсуждения вопросов двусторонней экономической повестки и сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.