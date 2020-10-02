ЕС предоставит пострадавшим в карабахском конфликте мирным жителям содействие в размере 500 000 евро

ЕС объявил об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи всем гражданским лицам по обе стороны от линии соприкосновения, пострадавшим от конфликта после начала боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, добавив, что населению будет оказана медицинская помощь, медицинское оборудование, будут предоставлены продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Ленарчич также обнародовал информацию, необходимую для оказания гуманитарной помощи, и свое заявление о ситуации в Нагорном Карабахе.

Янез Ленарчич сказал, что боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта уже унесли жизни мирных жителей.

“Необходимо соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту жизни гражданского населения и инфраструктур. ЕС солидарен со всеми жертвами насилия, готов и в дальнейшем предоставлять гуманитарную помощь. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Первоначальное финансирование в размере 500 000 евро поможет нашим гуманитарным партнерам, таким как Международный комитет Красного Креста, оказать немедленную помощь пострадавшим от боевых действий. Все гуманитарное финансирование ЕС предоставляется в соответствии с гуманитарными, нейтральными и беспристрастными гуманитарными принципами. Через ООН и неправительственные организации”, - говорится в заявлении Ленарчича.