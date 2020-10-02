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Чехия установила антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

Чехия установила антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

В Чехии выявили 3 493 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. Как отмечают местные СМИ, это рекордный показатель с начала пандемии, передает Арменпресс.

Всего, по данным чешского Минздрава, в стране за время пандемии COVID-19 заболели 74 255 человек, 678 скончались (12 летальных случаев произошли за последние сутки наблюдений).

Чешские власти с 5 октября вводят на территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней, отмечает "Москва 24".


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