Чехия установила антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки

В Чехии выявили 3 493 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. Как отмечают местные СМИ, это рекордный показатель с начала пандемии, передает Арменпресс.

Всего, по данным чешского Минздрава, в стране за время пандемии COVID-19 заболели 74 255 человек, 678 скончались (12 летальных случаев произошли за последние сутки наблюдений).

Чешские власти с 5 октября вводят на территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он продлится в течение 30 дней, отмечает "Москва 24".