Корреспонденты “Le Monde”, получившие ранения в Арцахе, доставлены в аэропорт

Корреспонденты “Le Monde”, раненые в Арцахе в результате обстрела Азербайджана и перевезенные в ереванский медицинский центр “Эребуни”, были доставлены в аэропорт для вылета во Францию. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь медицинского центра “Эребуни” Шушан Унанян.

“Корреспонденты “Le Monde” уже доставлены в аэропорт”, - сказала Унанян.

В арцахском городе Мартуни ВС Азербайджана обстреляли группу журналистов. В результате артобстрела ранения получили также двое журналистов французского издания “Le Monde”, они граждане Франции. Сопровождавший их мужчина - гражданское лицо, погиб. В результате артобстрела погибли еще три мирных жителя. Оператор телекомпании “Армения” Арам Григорян, корреспондент “24News” Севак Вардумян. Заместитель главного редактора российской телекомпании “Дождь” Дмитрий Еловский был препровожден в убежище. Мишенью обстрела Азербайджана стала и машина журналистов агентства “Agence France-Presse”.

Норайр Шогикян