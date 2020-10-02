Названы главные распространители коронавируса

Ученые выяснили, что наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Как передает Арменпресс, соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходилось 60 процентов новых случаев заражения.

Также ученые определили, что пациенты в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины.

В целом по результатам исследования специалисты пришли к выводу, что на детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса.