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Reuters: тест Майкла Помпео на коронавирус дал отрицательный результат

Reuters: тест Майкла Помпео на коронавирус дал отрицательный результат

Тесты на коронавирус нового типа, взятые у госсекретаря США Майкла Помпео и его жены Сьюзан, показали отрицательный результат. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, Помпео с женой сдали тест за 20 минут до посадки в городе Дубровнике, где у госсекретаря США запланированы встречи с руководством Хорватии.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Лечащий врач американского лидера Шон Конли подчеркнул, что они чувствуют себя хорошо. Конли выразил уверенность в том, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности.


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