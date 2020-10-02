Время в Ереване: 11:07:36,   2 Октябрь

ЕС выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем стран Балтии к 2025 году

ЕС выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем стран Балтии к 2025 году

Евросоюз выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики с континентальной частью сообщества через Польшу к 2025 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня очень важный день для Европы. Мы делаем большой шаг к соединению Европы и показываем европейскую солидарность в действии. Прошлой ночью мы выделили €720 млн, чтобы связать балтийскую энергетическую систему с остальной Европой", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, "настал момент завершения изоляции балтийского энергетического рынка". "Не могу придумать лучшего названия [проекту], чем "Гармоничная связь", - добавила она. - Она сократит сверхзависимость региона от одного источника энергии (России - прим. ТАСС), соединив его в полной гармонии с остальной Европой", - добавила она.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации