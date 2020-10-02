Меня спасла кошка: Юлия Чичерина вышла на связь

Находящаяся в Арцахе российская певица Юлия Чичерина, до которой друзья не могли дозвониться, наконец вышла на связь.

Как передает «Арменпресс», в видеоматериале, опубликованном на YouTube, певица рассказала, что находилась в одном из сел Арцаха, где беспилотники открыли огонь по мирным жителям.

“Я чувствую себя очень хорошо, я не ранена. Я не знаю названия места, где произошел инцидент. Это была маленькая деревня. На мой взгляд, мы уже перешли границу. Мы были в Карабахе. Стреляли с дронов, стреляли по мосту, стреляли даже по старикам и детям. Была воздушная тревога. Машины остановились, спрятаться было негде, укрылись в закрытом месте. Я видела, как прячутся старики, дети. Кошка спасла меня. Я увидела, как она спокойно сидит, подошла к ней, села рядом”, - признается певица и добавляет, что она поехала в Арцах для выступлений.

Несколько часов назад в своем Telegram-канале автор “WarGonzo” Семен Пегов написал, что не может связаться с певицей, отметив, что Чичерина находится под обстрелом азербайджанских БПЛА. “Во время нашего разговора она находилась в безопасном месте, в блиндаже. Несколько минут назад она была в сети, но теперь не отвечает на звонки”, - писал Семен Пегов.