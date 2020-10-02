В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек
15:26, 2 Октябрь, 2020
После артиллерийского обстрела Степанакерта в Арцахской службе спасения находятся 10 раненых. Об этом «Арменпресс» сообщил руководитель пресс-службы МЧС Арцаха Армен Нариманян, добавив, что жизни никого из них ничего не угрожает.
“В Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, повреждены стены и машины на стоянке”, - сказал Нариманян.
По предварительной информации, 2 октября в направлении Степанакерта Азербайджаном были выпущены ударные ракеты.
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