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В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек

В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек

После артиллерийского обстрела Степанакерта в Арцахской службе спасения находятся 10 раненых. Об этом «Арменпресс» сообщил руководитель пресс-службы МЧС Арцаха Армен Нариманян, добавив, что жизни никого из них ничего не угрожает.

“В Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, повреждены стены и машины на стоянке”, - сказал Нариманян.

По предварительной информации, 2 октября в направлении Степанакерта Азербайджаном были выпущены ударные ракеты.


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