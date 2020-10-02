Врачи заявили о риске осложнений у заболевшего COVID-19 Трампа

Врач-реаниматолог больницы Святого Винсента в Мельбурне Барри Диксон считает, что у президента США Дональда Трампа могут возникнуть осложнения при коронавирусе из-за его возраста и веса.

"Ключевые факторы риска для Трампа, о которых нам известно, - его возраст и его лишний вес", - приводит газета The Guardian мнение Диксона.

По его словам, тот факт, что пока болезнь у Трампа проходит без проблем, не означает, что более серьезные симптомы не проявятся позже,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы обычно видим, что на первой неделе у людей очень незначительные симптомы, так происходит почти всегда. А на второй неделе у людей обычно либо проявляется пневмония, либо нет", - сказал он.

Профессор по инфекционным заболеваниям в больнице Канберры Питер Коллиньон также выразил мнение, что состояние политика, скорее всего, "ухудшится в период от пяти до семи дней".

Между тем, Трамп - не первый мировой лидер, заболевший коронавирусом. В частности, ранее COVID-19 перенес британский премьер Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

Кроме того, коронавирусная инфекция также была диагностирована у князя Монако Альбера II, президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи, у временного президента Боливии Жанин Аньес.