Мы становимся свидетелями последних отчаянных попыток Азербайджана: Рубен Сафрастян

Вовлекаясь в развязанные Азербайджаном действия в отношении Армении и Арцаха, Турция пытается расширить свое влияние на Южном Кавказе за счет России.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сказал тюрколог Рубен Сафрастян.

“Этот вопрос мы рассматривали и до начала турецко-азербайджанской агрессии. Кроме того, следует понимать, что Турция решает не только стратегическую, но и тактическую задачу. Она прекрасно понимает, что переговоры должны быть проведены. Но Турция хочет, чтобы переговорный процесс пошел бы совершенно иначе, не в рамках Минской группы”, - сказал Рубен Сафрастян. Об этом свидетельствуют заявления Эрдогана, в которых он резко критикует Минскую группу ОБСЕ. Эксперт убежден, что Турция стремится создать новую переговорную основу по карабахскому вопросу, в которой в качестве посредников выступят Россия и Турция.

“Я не думаю, что Россия примет это. Кроме того, и Армения будет против. Наша страна неоднократно заявляла, что выступает за продолжение переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ”, - сказал Рубен Сафрастян. По словам тюрколога, в азербайджанской армии царит паника, и сегодня мы являемся свидетелями последних попыток чего-то добиться. После этого политическое развитие событий будет во многом зависеть от геополитических факторов.

“Найдет ли Россия в себе достаточной силы противостоять турецкому экспансионизму, не позволяя ей достичь своих целей в этом регионе? Если Россия сможет сориентироваться и проявить решимость, Турция не добьется успеха. Хочу подчеркнуть одно. Я убежден, что будущее всего этого решает армянский солдат. Наши вооруженные силы в силу своей решимости являются самым сильным препятствием на пути планов Турции. Благодаря нашим вооруженным силам победа будет за нами”, - добавил он.