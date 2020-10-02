Российские туристы назвали страны, где они хотели бы работать или учиться

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в какие страны они хотели бы поехать работать или учиться, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что лучшим местом для этих целей большинство из них считает родину – 22 процента отметили Россию. США получили 10 процентов голосов, Великобританию выбрали бы восемь процентов. Также многих привлекают Германия и Австралия.

Главный критерий при выборе страны для работы и учебы субъективен — 44 процента говорят, что там наилучшие условия именно для них. 27 процентов голосуют за государство, в котором можно неплохо заработать, а для четверти респондентов имеет значение возможность получить качественное образование,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возможность профессиональной реализации важна почти для четверти (22 процентов) опрошенных. Каждый пятый выбирал страну, на языке которой может говорить. А вот наличие поблизости друзей и родных интересует пользователей меньше всего — этот ответ выбирали лишь 16 процентов респондентов.

Половина опрошенных отметили Россию, поскольку здесь их дом, они свободно говорят на русском языке, им все тут знакомо. Чуть меньше, 42 процента признались, что на родине их удерживают дружеские и родственные связи, а 40 процентов сказали, что у нас лучшие условия для работы. Некоторые туристы рассказывали, что просто любят родину, и не променяют ее ни на какую другую страну.

Интересно, что при этом всего шесть процентов респондентов думают, что в России можно неплохо заработать. За деньгами многие отправились бы в США (так ответили 17 процентов), Германию (12 процентов) и Великобританию (восемь процентов).

В США, по мнению многих, отличные перспективы профессионального развития и карьерного роста. Великобритания привлекает качественным образованием, а Австралия кажется опрошенным местом с наилучшими условиями для работы и учебы.