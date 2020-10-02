Коронавирус в Грузии: за сутки 453 новых случая

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 453.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 7 093.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 295 человек, с начала пандемии вылечились 3 714 пациентов. За сутки скончались четыре пациента и общее число жертв коронавируса составляет в данное время 43 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В карантине находятся 5 392 человека, в стационарах – 834, в ковид-гостиницах – 1 100.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.