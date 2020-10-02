Азербайджан наносит удары по Степанакерту
Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Оганесян. “Бьют по Степанакерту. В Степанакерте много раненых и разрушений объектов гражданской инфраструктуры. Пострадала спасательная служба”, - сообщает Ованнисян.
Подробности уточняются.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 16:24 Мировые лидеры пожелали Трампу выздоровления
- 16:11 Азербайджан создает фальшивые новостные страницы
- 16:09 Чехия установила антирекорд по числу случаев коронавируса за сутки
- 16:00 Корреспонденты “Le Monde”, получившие ранения в Арцахе, доставлены в аэропорт
- 15:55 Названы главные распространители коронавируса
- 15:49 Федерация футбола Армении выражает соболезнования семье и родным погибшего футболиста
- 15:39 Reuters: тест Майкла Помпео на коронавирус дал отрицательный результат
- 15:35 ЕС выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем стран Балтии к 2025 году
- 15:31 Меня спасла кошка: Юлия Чичерина вышла на связь
- 15:30 МО опровергает азербайджанскую дезинформацию о ракетном обстреле Азербайджана из Армении
- 15:26 В результате обстрела Азербайджаном Степанакерта ранены 10 человек
- 15:14 Врачи заявили о риске осложнений у заболевшего COVID-19 Трампа
- 15:07 Правительство создало штаб социального и материального содействия
- 15:03 Мы становимся свидетелями последних отчаянных попыток Азербайджана: Рубен Сафрастян
- 14:59 МГ ОБСЕ намерена добиться прекращения военных действий в Нагорном Карабахе: МИД Франции
- 14:39 Есть только один путь урегулирования проблем - диалог: Армен Саркисян
- 14:27 Получат соразмерный ответ, вся ответственность за который будет нести семья Алиева: Ваграм Погосян
- 14:22 Российские туристы назвали страны, где они хотели бы работать или учиться
- 14:08 Коронавирус в Грузии: за сутки 453 новых случая
- 13:53 Азербайджан наносит удары по Степанакерту
- 13:45 Фотографии уничтоженного азербайджанского танка Т-90
- 13:28 Российская певица Юлия Чичерина в Арцахе: она не выходит на связь
- 13:25 Китайцы раскрыли дату презентации iPhone 12
- 13:22 Подтвержденные случаи COVID-19 увеличиваются: зарегистрировано 532 новых случая
- 13:12 На призывы международного сообщества к перемирию Азербайджан отвечает обострением ситуации
19:45, 30.09.2020
Просмотрели 7691 раз Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян
23:27, 27.09.2020
Просмотрели 6145 раз Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+
13:11, 28.09.2020
Просмотрели 5334 раз Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
10:41, 28.09.2020
Просмотрели 5054 раз Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
11:24, 29.09.2020
Просмотрели 3273 раз За ночь противник потерял около 60 военнослужащих: кадры панического бегства