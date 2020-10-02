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Азербайджан наносит удары по Степанакерту

Азербайджан наносит удары по Степанакерту

Азербайджан наносит удары по Степанакерту. Об этом сообщает представитель Министерства обороны Республики Армения Арцрун Оганесян. “Бьют по Степанакерту. В Степанакерте много раненых и разрушений объектов гражданской инфраструктуры. Пострадала спасательная служба”, - сообщает Ованнисян.

Подробности уточняются.


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