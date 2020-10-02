Российская певица Юлия Чичерина в Арцахе: она не выходит на связь

Популярная российская рок-певица, автор-исполнитель Юлия Чичерина, получившая признание в Армении с хитом “Мой рок-н-ролл, жара”, находится в Арцахе. Об этом, как сообщает «Арменпресс», написал автор “WarGonzo” Семен Пегов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что Чичерина выехала на линию фронта Карабаха. “Мы ждем известий”, - написал Пегов.

Несколько минут назад Пегов заявил, что он не может связаться с певицей, отметив, что Чичерина оказалась под обстрелом азербайджанских БПЛА. “Во время нашего разговора она находилась в безопасном месте, в блиндаже. Несколько минут назад она была в сети, но теперь не отвечает на звонки”, - сказал Семен Пегов.

В беседе с “РИА Новости” представитель певицы подтвердил сообщщение о пребывании Чичериной в Арцахе, отметив, что певица не выходит на связь. “Да, она действительно там, но я ничего большего не могу сказать”, - сказал представитель певицы.

Ранее Юлия Чичерина опубликовала в Telegram фото со следующим постом с Площади Республики. “Спокойной ночи, Ереван”.

Арменпресс пытается получить информацию о певице.