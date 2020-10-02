АО Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших в оборонительных боях за Арцах
13:05, 2 Октябрь, 2020
Армия обороны Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших при защите Арцаха.
- Абраамян Сережа Каренович, 2001 г. р.
- Мурадян Арсен Андраникович, 2001 г. р.
- Иванян Давид Вячеславович, 2001 г. р.
- Овсепян Карен Гамлетович, 2000 г. р.
- Наджарян Арам Арменович, 1996 г. р.
- Мовсисян Виген Хачатуровича, 2000 г. р.
- Торосян Сероб Андраникович, 2001 г. р.
- Врунц Эрик Арамович, 2000 г. р.
- Даниелян Гриша Арменович, 2000 г. р.
- Алавердян Арут Манвелович 2001 г. р.
- Амбарцумян Давид Гегамоович, 2001 г. р.
- Аветисян Давид Ованнесович, 1987 г. р.
- Бегларян Арташес Вагифович, 1982 г. р.
- Беджанян Роберт Гургенович, 1975 г. р.
- Саакян Роман Сашикович, 1986 г. р.
- Мелкумян Виген Артушевич, 1987 г. р.
- Асриян Артур Арменович, 1999 г. р.
- Аветисян Левон Амбарцумович, 2001 г. р.
- Бадалян Вячеслав Самвелович, 1998 г. р.
- Ованнисян Гагик Ованнесовсич, 2000 г. р.
- Паликян Аркадий Айказович, 2001 г. р.
- Булгадарян Арман Гагикович, 2001 г. р.
- Саакян Овик Арташесович, 2001 г. р.
- Мовсесян Виген Георгиевич, резервист, 1977 г. р.
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