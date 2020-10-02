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АО Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших в оборонительных боях за Арцах

АО Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших в оборонительных боях за Арцах

Армия обороны Арцаха опубликовала имена 24 военнослужащих, погибших при защите Арцаха.

  1. Абраамян Сережа Каренович, 2001 г. р.
  2. Мурадян Арсен Андраникович, 2001 г. р.
  3. Иванян Давид Вячеславович, 2001 г. р.
  4. Овсепян Карен Гамлетович, 2000 г. р.
  5. Наджарян Арам Арменович, 1996 г. р.
  6. Мовсисян Виген Хачатуровича, 2000 г. р.
  7. Торосян Сероб Андраникович, 2001 г. р.
  8. Врунц Эрик Арамович, 2000 г. р.
  9. Даниелян Гриша Арменович, 2000 г. р.
  10. Алавердян Арут Манвелович 2001 г. р.
  11. Амбарцумян Давид Гегамоович, 2001 г. р.
  12. Аветисян Давид Ованнесович, 1987 г. р.
  13. Бегларян Арташес Вагифович, 1982 г. р.
  14. Беджанян Роберт Гургенович, 1975 г. р.
  15. Саакян Роман Сашикович, 1986 г. р.
  16. Мелкумян Виген Артушевич, 1987 г. р.
  17. Асриян Артур Арменович, 1999 г. р.
  18. Аветисян Левон Амбарцумович, 2001 г. р.
  19. Бадалян Вячеслав Самвелович, 1998 г. р.
  20. Ованнисян Гагик Ованнесовсич, 2000 г. р.
  21. Паликян Аркадий Айказович, 2001 г. р.
  22. Булгадарян Арман Гагикович, 2001 г. р.
  23. Саакян Овик Арташесович, 2001 г. р.
  24. Мовсесян Виген Георгиевич, резервист, 1977 г. р.

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