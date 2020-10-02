Эсминец ВМС США покидает Черное море

Американский эсминец "Рузвельт" начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Шестого флота ВМС США.

"Корабль ВМС США "Рузвельт" покидает Черное море и направляется в Средиземное после завершения успешного патрулирования совместно с нашими союзниками и партнерами в регионе. Американский флот регулярно проводит патрулирование и учения в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

О том, что эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", Шестой флот ВМС США сообщил 15 сентября. Он стал шестым по счету американским кораблем, который зашел в Черное море с начала 2020 года. Черноморский флот отслеживал перемещения американского эсминца,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.