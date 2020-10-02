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Лидеры ЕС констатировали, что карабахский конфликт не может быть подвергнут внешнему вмешательству

Лидеры ЕС констатировали, что карабахский конфликт не может быть подвергнут внешнему вмешательству

 Европейский совет по итогам саммита лидеров ЕС 1 октября заявил, что нагорно-карабахский конфликт не может быть разрешен военными средствами и не может быть предметом внешнего вмешательства. Лидеры ЕС подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, отмечается, что Европейский совет настоятельно призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий, к восстановлению стабильного прекращения огня. ЕС привержен мирному урегулированию конфликта. Гибель людей среди гражданского населения - не приемлем. У конфликта не может быть военного решения, не может быть и внешнего вмешательства.

ЕС также отметил, что Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предусловий и выразил свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ, попросив Верховного комиссара ОБСЕ, изучить вопрос дальнейшего содействия ЕС процессу урегулирования.


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