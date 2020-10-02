Лидеры ЕС констатировали, что карабахский конфликт не может быть подвергнут внешнему вмешательству

Европейский совет по итогам саммита лидеров ЕС 1 октября заявил, что нагорно-карабахский конфликт не может быть разрешен военными средствами и не может быть предметом внешнего вмешательства. Лидеры ЕС подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий.

Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, отмечается, что Европейский совет настоятельно призывает стороны к немедленному прекращению боевых действий, к восстановлению стабильного прекращения огня. ЕС привержен мирному урегулированию конфликта. Гибель людей среди гражданского населения - не приемлем. У конфликта не может быть военного решения, не может быть и внешнего вмешательства.

ЕС также отметил, что Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предусловий и выразил свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ, попросив Верховного комиссара ОБСЕ, изучить вопрос дальнейшего содействия ЕС процессу урегулирования.