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В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9412 до 1 194 643, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9412 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2550 (27,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 194 643 случая заболевания. Темп прироста составил 0,8%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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