Международное сообщество должно предотвратить распространение насилия: интервью Пашиняна “Le Figaro”

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян дал интервью известной французской газете “Le Figaro”. «Арменпресс» представляет интервью полностью.

“Le Figaro”: Вы обвиняете Турцию в оказании военной помощи Азербайджану. Какие доказательства есть в Вашем распоряжении?

Никол Пашинян: Да, доказательства есть. Россия, Франция, Иран уже признали, что 27 сентября турецкая армия участвовала в масштабном нападении на Арцах (Нагорный Карабах). Высокопоставленные официальные лица Турции публично подтвердили свою поддержку Азербайджану не только в политико-дипломатической, но и в военной области. Азербайджан для бомбардировки гражданских районов Нагорного Карабаха использует турецкие БПЛА, самолеты -F-16. Международное сообщество, особенно общественность США, должна знать, что американские F-16 теперь используются для нападения на армян. Есть данные, что турецкое военное руководство принимает непосредственное участие в атаках Азебайджана. Анкара отправила в Баку военную технику и боеприпасы, а также и военных советников. Мы знаем, что Турция обучила и перебросила тысячи наемников со своих оккупированных территорий на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян. Многие из них даже не знают, почему Турция разместила их там. В Азербайджане наемники осознали, что им дали ложные обещания. Мы знаем, что эти террористы принимают наркотики, потому что в карманах их формы были обнаружены шприцы с наркотиками. Можно предположить, что 30% жертв с азербайджанской стороны - наемники, перевезенные из-за границы.

“Le Figaro”: Считаете ли Вы, что Турция несет ответственность за эту эскалацию?

Никол Пашинян: Однозначно. Совместные турецко-азербайджанские военные учения, начавшиеся в августе, еще не завершены. Нападение на Нагорный Карабах фактически является следующим этапом этой операции. После подготовки они решили атаковать, они должны нести ответственность за эту эскалацию.

Азербайджан, после своего разгрома на границе Армении в июле, обратился за помощью к Турции. Очевидно, что именно Анкара решает многие важные вопросы ситуации. Их цель - перевесить баланс региональных сил в свою пользу.

“Le Figaro”: Что Вы имеете в виду?

Никол Пашинян: Цель Турции - усилить свою роль и влияние на Южном Кавказе и сломать вековой статус-кво. Она мечтает создать империю, напоминающую султанат, оно пошла по пути, который может разжечь весь регион.

“Le Figaro”: Готовы ли Вы к прекращению огня?

Никол Пашинян: Турция и Азербайджан должны прекратить боевые действия, потому что именно они являются наступательной стороной, и в настоящий момент они убивают армян. Нагорный Карабах не может быть разоружен, так как это приведет к геноциду. Население находится перед угрозой существования. На этом этапе противоположная сторона не подает никаких признаков прекращения атак. Я даже не уверен, что Азербайджан контролирует террористов, сражающихся бок о бок с ним. По нашей информации, в некоторых селах Азербайджана наемники заходят в магазины, запрещают продажу алкоголя, ссылаясь на законы шариата.

“Le Figaro”: Должны ли переговоры вестись посредством Минской группы?

Никол Пашинян: Это единственный существующий формат. Президенты России и Франции сделали отрезвляющий призыв. Рассчитываем, что международное сообщество будет активно участвовать в пресечении агрессии. Турция не может быть посредником вследствие своего предвзятого и воинственного поведения.

“Le Figaro”: Этот кризис серьезнее, чем кризис 2016 года?

Никол Пашинян: Этот кризис гораздо серьезнее. Правильнее было бы сравнить его с первым геноцидом XX века 1915 года, когда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Турецкое государство, отрицающее прошлое, снова встало на путь геноцида. Мир должен осознать, что здесь происходит. Международное сообщество должно незамедлительно подключиться к предотвращению распространения насилия. В противном случае последствия этого конфликта выйдут за пределы Южного Кавказа.