Трамп не передает полномочий Пенсу из-за заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп не передает временно никакие свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу в связи с тем, что заразился новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Нет", - лаконично ответил он на прямой вопрос на эту тему. От других комментариев он воздержался.

Вице-президент Майкл Пенс в своем Twitter пожелал президенту и его супруге скорейшего выздоровления. "Я и Карен (супруга Пенса - прим. ТАСС) передаем нашим дорогим друзьям, президенту Трампу и первой леди Меланье Трамп, что любим их и молимся за них. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся за их полное и быстрое выздоровление. Храни вас Господь, президент Трамп и наша замечательная первая леди Меланья", - написал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О выявлении у Трампа COVID-19 - заболевания, вызываемого новым коронавирусом, - стало известно ранее от самого американского лидера. Запись соответствующего содержания он разместил в ночь с четверга на пятницу по времени восточного побережья США в своем Twitter. "Сегодня (в четверг - прим. ТАСС) вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, результат которых оказался положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!" - написал 74-летний глава администрации США.