Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с ростом числа заражений коронавирусом в городе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник отметил, что если москвичи будут наплевательски относиться к ситуации с коронавирусом, придется ввести жесткие ограничения.

"Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры", – заявил мэр.

Собянин отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах — пробки, в частности, достигают девяти баллов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее мэр Москвы сообщил о введении новых мер для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Собянин также обязал работодателей перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленку. Позже знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели.