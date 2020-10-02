Дебютный выпуск еврооблигаций Армении полностью погашен

В сентябре 2013 года Республика Армения на международном рынке капитала осуществила дебютный выпуск государственных облигаций (еврооблигаций) в иностранной валюте на сумму 700 миллионов долларов. В 2015 - 2019 годах данные облигации были выкуплены на сумму 199,9 млн долларов США, соответственно, на сумму 402,4 млн долларов США, в результате чего объем находящихся в обращении облигаций составил 97,7 млн долларов США.

Как передает «Арменпресс», Министерство финансов Республики Армения сообщает, что 30 сентября 2020 года полностью погашен дебет по валютным гособлигациям, выплачено 100,6 миллиона долларов (в том числе сумма купона - 2,9 миллиона долларов).