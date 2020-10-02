Трамп: демократы могут увеличить число штатов и укрепить свои позиции в Конгрессе

Демократы в случае победы на выборах 3 ноября могут увеличить число штатов с тем, чтобы укрепить свои позиции в Сенате и Палате представителей. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox News, отвечая на вопрос о том, могут ли демократы добиться статуса штатов для федерального округа Колумбия, Гуама и Пуэрто-Рико.

"Они собираются создать два или три новых штата, Гуам и два других, о которых здесь упоминалось, - заявил Трамп. - Это дало бы им автоматически шесть мест в Сенате, что несправедливо, и более 20 мест в Палате представителей. Если им удастся сделать задуманное, то у нас будет фактически однопартийная система",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они хотят создать два-три новых штата, и тогда число штатов выросло бы до 53, - отметил глава государства. - Как бы выглядел наш флаг, если бы было 52 или 53 штата? Это зависело бы от того, что им удалось бы сделать, а они, возможно, сделали бы еще больше - островов ведь много". "Это было бы очень печально для страны", - добавил он.

Образованный в 1790 году федеральный округ Колумбия, на территории которого находится город Вашингтон, является самостоятельной единицей, не входящей ни в один из штатов. Округ представлен в Палате представителей и не обладает правом голоса. В Сенате округ своих представителей не имеет.

Гуам - остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, не входящий в состав США, но являющийся их владением. Гуам также имеет одного делегата в Палате представителей Конгресса США, который не обладает правом голоса.

Пуэрто-Рико - остров в Карибском море, находящийся под управлением США, но не являющийся их неотъемлемой частью. Вопрос для жителей острова о политическом статусе Пуэрто-Рико будет включен в бюллетень для голосования на выборах 3 ноября.