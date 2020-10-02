Спецслужбы Азербайджана по мобильным номерам Арцаха распространяют ложные слухи: СНБ

Согласно сведениям, полученным в Службе национальной безопасности Республики Армения, с использованием номера мобильной сети Республики Арцах: 097-77-72-70, приобретенного неизвестным путем азербайджанскими спецслужбами, совершаются звонки с целью вызвать панику среди армянского населения. Как передает «Арменпресс», пресс-центр СНБ сообщает, что в то же время распространяется звуковое сообщение, содержащее ложные слухи о ситуации в Республике Арцах, исчезновении секретных карт, о жертвах и бегстве местного населения.

Кроме того, с упомянутого номера, на армянском языке, с грамматическими ошибками, абонентам были отправлены сообщения с просьбой от имени Службы национальной безопасности, при обнаружении любых подозрительных явлений, звонить по этому номеру. Служба национальной безопасности Армении вновь призывает не поддаваться на подобные провокации, не отвечать на подобные сомнительные телефонные звонки и сообщения”, -говорится в сообщении СНБ.