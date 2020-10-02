Европейские индексы - 01-10-20
МОСКВА, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 12730.77 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4729.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.23% и составил 5879.45 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1174.49 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 08:23 Европейские индексы - 01-10-20
- 08:22 Американские индексы выросли - 01-10-20
- 08:21 Цены на цветные металлы - 01-10-20
- 08:21 Цены на драгоценные металлы - 01-10-20
- 08:20 Цены на нефть снизились - 01-10-20
- 01:27 Все 4 уничтоженных беспилотника были разведывательными: МО Армении
- 01:26 Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном
- 01:15 Привлечением наемников Баку и Анкара угрожают мировой безопасности: МИД Арцаха
- 00:27 Командиру воинской части «Ехникнер» Карену Джалавяну присвоено звание «Герой Арцаха»
- 00:09 Уничтожен последний из 4 вражеских беспилотников: Пашинян
- 00:07 Ситуация в Абовяне на данный момент спокойная
- 01.10-23:52 В воздушном пространстве близ Еревана появилось 4 вражеских БПЛА, 3 из них уничтожены
- 01.10-23:25 Около Еревана силами ПВО был сбит беспилотник врага
- 01.10-22:57 В ЕСПЧ представлены новые доказательства несоблюдения Азербайджаном своих обязательств
- 01.10-22:51 Азербайджан нанес удар из БПЛА по армянскому селу Мец Масрик, есть одна жертва
- 01.10-22:45 Звучит как шутка, но мяч, который я заметил во дворе, меня спас: испанский журналист
- 01.10-22:20 Заявление МИД Азербайджана о журналистах абсолютно неприемлемо: омбудсмен Армении
- 01.10-22:19 Вопрос статуса Арцаха всегда был актуален для Армении: Нагдалян о признании Арцаха
- 01.10-22:14 Единственный формат решения карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ: МИД Армении
- 01.10-22:05 Азербайджан использует территории других стран для совершения агрессии против Арцаха
- 01.10-21:55 МИД Армении призывает Турцию прислушаться к призывам воздержаться от эскалации ситуации
- 01.10-21:53 ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя
- 01.10-21:44 Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde
- 01.10-21:41 МИД Армении строго осуждает обстрел представителей армянских и иностранных СМИ
- 01.10-21:36 Азербайджан использовал запрещенные международным правом виды оружия: омбудсмен Арцаха
19:45, 30.09.2020
Просмотрели 7443 раз Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян
23:27, 27.09.2020
Просмотрели 6058 раз Потери азербайджанской живой силы и военной техники: ВИДЕО 18+
13:11, 28.09.2020
Просмотрели 5168 раз Сирийские наемники устроили в Азербайджане переполох: сообщают азербайджанские СМИ
10:41, 28.09.2020
Просмотрели 4942 раз Азербайджанская сторона сообщает о пленении генерал-майора Маиса Бархударова
11:24, 29.09.2020
Просмотрели 3206 раз За ночь противник потерял около 60 военнослужащих: кадры панического бегства