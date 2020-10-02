Европейские индексы - 01-10-20

МОСКВА, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 12730.77 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 4729.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.23% и составил 5879.45 пункта, а российский RTSI снизился на 0.34% и составил 1174.49 пункта.