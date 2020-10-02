Цены на цветные металлы - 01-10-20

ЛОНДОН, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 1 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.46% и составила 1754.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.07% и составила 6628.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.68% и составила 1832.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.23% и составила 14479.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.77% и составила 17529.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.91% и составила 2383.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.62% и составила 17968.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.