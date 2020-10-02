Газета “Айастани Анрапетутюн”: Формирование мобилизационных резервов

“Утвержден порядок управления структурой системы материального резерва и материальным резервом. Материальный резерв - единый взаимодополняющий резерв стратегических запасов, мобилизационных и государственных резервов.

Согласно указанному порядку, накопление и развитие мобилизационного резерва осуществляется организациями, имеющими мобилизационное задание, на свои финансовые средства. Расходы, произведенные организациями и согласованные с уполномоченным органом в течение всего периода от накопления мобилизационного резерва до списания, возмещаются в порядке, установленном правительством Республики Армения. Порядок формирования и управления государственными и мобилизационными резервами относится к перечню сведений, содержащих государственную или служебную тайну.

Кстати, бухгалтерский учет товаров резерва стратегических запасов и необходимого для их производства импортируемого сырья делают организации, формирующие, сохраняющие и обслуживающие эти материальные ценности”.

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