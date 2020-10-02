Майк Помпео призвал внешние силы не вмешиваться в карабахский конфликт

Госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны нагорно-карабахского конфликта к примирению, а внешние силы - не вмешиваться в конфликт.

“Мы против интернационализации конфликта. Мы считаем, что внешние силы должны оставаться в стороне. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны внесли в это свой вклад. Мы говорили с руководителями обеих стран и призвали их сделать это”, - как сообщает Арменпресс, об этом заявил Помпео в интервью, данном “Fox News”.

“Надеемся, что в ближайшие дни они убедятся, что насилие не решит этнические и политические конфликты и споры, и что наличие третьих сторон, других стран, которые присоединятся к ним, только усугубит проблему”, - добавил Помпео.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 11 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

1 октября противник применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области, а также из ударного БПЛА произвел запуск ракеты по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб один мирный житель, еще двое получили ранения разной степени.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 280 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 94 БПЛА, 11 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 3 самолета, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.