Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном
01:26, 2 Октябрь, 2020
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, посол О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе. Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Армении и региона. Посол О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил в плане урегулирования позицию, выраженную президентом США в сегодняшнем совместном с президентами Путиным и Макроном заявлении.
Премьер-министр подробно коснулся текущей ситуации. Никол Пашинян подчеркнул факт вовлеченности Турции в боевых действиях и размещения Турцией сирийских наемников и террористов в Азербайджане. Премьер-министр подчеркнул необходимость выдворения наемников и террористов из региона, без чего невозможно прекращение огня.
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