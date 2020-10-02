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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США Робертом О'Брайеном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, посол О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе. Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Армении и региона. Посол О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил в плане урегулирования позицию, выраженную президентом США в сегодняшнем совместном с президентами Путиным и Макроном заявлении.

Премьер-министр подробно коснулся текущей ситуации. Никол Пашинян подчеркнул факт вовлеченности Турции в боевых действиях и размещения Турцией сирийских наемников и террористов в Азербайджане. Премьер-министр подчеркнул необходимость выдворения наемников и террористов из региона, без чего невозможно прекращение огня.


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