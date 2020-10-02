Уничтожен последний из 4 вражеских беспилотников: Пашинян

Уничтожен последний из 4 вражеских беспилотников, вторгшихся на территорию Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Четвертый тоже уничтожен. Спокойно, уверенно и отважно. Мы победим», - написал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что силы ПВО Армении уничтожили 3 вражеских БПЛА, а в настоящее время идет процесс обнаружения и нейтрализации четвертого.