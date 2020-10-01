В ЕСПЧ представлены новые доказательства несоблюдения Азербайджаном своих обязательств

Армения представила в Европейский суд по правам человека новые доказательства несоблюдения Азербайджаном принятых 29 сентября промежуточных мер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

«Азербайджан продолжает нарушать Европейскую конвенцию о правах человека, совершая нападения на мирных жителей и поселения. С целью скорейшего прекращения нарушений Республика Армения будет применять другие правовые инструменты, предусмотренные Конвенцией», - говорится в заявлении представительства Армении в ЕСПЧ.