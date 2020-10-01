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Азербайджан нанес удар из БПЛА по армянскому селу Мец Масрик, есть одна жертва

Азербайджан нанес удар из БПЛА по армянскому селу Мец Масрик, есть одна жертва

Азербайджан применил артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуникской области Армении, а также выпустил ракету из ударного БПЛА по населенному пункту Мец Масрик, в результате чего погиб Геворг Варданян, 1967 года рождения, двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Силы ПВО уничтожили в этом районе три вражеских БПЛА, в том числе беспилотник, выпустивший ракету по Мец Масрику», - написала она.


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