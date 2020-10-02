Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция плюет в лицо всему цивилизованному миру

“Неполное осознание международным сообществом важности нашей многовековой борьбы и и то что оно адекватными шагами не заставило Турцию изменить свою самооценку привело к тому, что сегодня эта страна, игнорируя все возможные международные призывы, уже пытается поставить под угрозу существование суверенной Республики Арцах. Этими действиями Турция плюет в лицо всему цивилизованному миру, и она начала это не только, она это делает это уже давно. И сегодня армянский народ заявляет, что неоосманские устремления современной Турции являются результатом не осуждения Геноцида армян и других народов на территории этой страны и не принуждения к адекватным действиям. Армянский народ, как и на протяжении тысячелетий, так и сегодня будет сражаться, и побеждать в своей борьбе за жизнь, но политика, проводимая нынешней военно-политической элитой Турции, уже ставит под угрозу мир во всем мире”.

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