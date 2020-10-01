Заявление МИД Азербайджана о журналистах абсолютно неприемлемо: омбудсмен Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян считает заявление МИД Азербайджана о работе журналистов в Арцахе абсолютно неприемлемым с точки зрения международных требований. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Татоян сказал, что работа журналистов в зонах конфликтов, где происходят боевые действия, абсолютно легитимна, и особенно важна беспристрастная работа иностранных журналистов.

«Более того, работа журналистов в конфликтных ситуациях направлена на то, чтобы показать объективную ситуацию, потому что цель работы журналиста - показать ситуацию на международном уровне, привлечь к ней внимание международного сообщества.

Безопасность журналистов должно быть обеспечено не путем призывов, чтобы их не пускали туда, а наоборот, безопасность журналистов уже обеспечена международными гуманитарными нормами и приравнена к статусу гражданских лиц. Следовательно, въезд журналиста в конкретное место в зоне конфликта сам по себе является основанием для обеспечения безопасной работы журналиста», - подчеркнул Татоян.