Вопрос статуса Арцаха всегда был актуален для Армении: Нагдалян о признании Арцаха

Вопрос статуса Арцаха всегда был актуален для Армении, это один из фундаментальных вопросов в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян на пресс-конференции 1 октября, отвечая на вопрос о признании Арменией независимости Арцаха.

«Мы говорили, что нашими приоритетами в мирном процессе являются обеспечение безопасности и вопрос статуса Арцаха. Фактически Азербайджан вышел из мирного процесса, и, естественно, вопрос признания независимости Арцаха стал более актуальным для различных слоев армянского общества. Есть достаточно механизмов, которые можно использовать по мере развития ситуации», - сказала Нагдалян.