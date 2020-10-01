Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя

ОДКБ получила просьбу Еревана лишить Афганистан статуса наблюдателя

Обращение Национального Собрания Армении об аннулировании статуса Афганистана как наблюдателя при ОДКБ поступило в Парламентскую ассамблею организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в секретариате ПА ОДКБ.

"Подтверждаем получение по электронной почте письма руководителя аппарата Национального Собрания Республики Армения, в котором он просит задействовать механизм аннулирования статуса наблюдателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана в соответствии с положением о статусе наблюдателя при ПА ОДКБ. С соответствующим положением можно ознакомиться на официальном сайте", - сообщили в секретариате ПА ОДКБ.

Ранее спикер НС Армении сообщил, что в ответ на заявления Афганистана о поддержке Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе НС Армении официально обратилось в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в организации.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации