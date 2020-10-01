Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde
Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde, получившего сегодня тяжелые ранения в результате азербайджанского обстрела в Мартуни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
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