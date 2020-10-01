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Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde

Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde

Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста Le Monde, получившего сегодня тяжелые ранения в результате азербайджанского обстрела в Мартуни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.


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