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Азербайджан использовал запрещенные международным правом виды оружия: омбудсмен Арцаха

Азербайджан использовал запрещенные международным правом виды оружия: омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян представил факты об использовании Азербайджаном запрещенных международным правом видов оружия. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции Бегларян сказал, что миссия омбудсмена по сбору фактов обнаружила случаи использования врагом кассетных ракет.

«Они запрещены международным гуманитарным правом, особенно в отношении гражданского населения. В некоторых случаях были зафиксированы ранения от кассетных боеприпасов, в некоторых случаях были неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе в значительной степени в Степанакерте, что представляет дополнительную долговременную угрозу для гражданского населения», - сказал Бегларян.


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