Рассматривается ли возможность исключения Турции из Минской группы? - член ЕС Веймерс

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Член Европарламента Чарли Веймерс выразил свою позицию по поводу закрытого заседания Совета Европы по вопросу Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в своем аккаунте в Twitter Веймерс написал:

«Эммануэль Макрон подтвердил, что у него есть доказательства того, что Турция поддерживает Азербайджан и направляет туда исламистов из Сирии. Я обращусь в Европейскую службу внешних связей, была ли осуждена вовлеченность Турции в конфликт и рассматривается ли возможность исключения Турции из Минской группы ОБСЕ».