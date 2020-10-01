Последствия обстрела мирных населенных пунктов Арцаха: АО опубликовала фотографии
Министерство обороны Республики Арцах опубликовало фотографии, на которых запечатлены обстрелы мирных населенных пунктов Арцаха вооруженными силами Азербайджана.Как сообщает Арменпресс, фотографии опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Республики Арцах.
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