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Последствия обстрела мирных населенных пунктов Арцаха: АО опубликовала фотографии

Последствия обстрела мирных населенных пунктов Арцаха: АО опубликовала фотографии

Министерство обороны Республики Арцах опубликовало фотографии, на которых запечатлены обстрелы мирных населенных пунктов Арцаха вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, фотографии опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Республики Арцах.


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